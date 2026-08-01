Tayyar Article
"رويترز" نقلًا عن مصدر أمني: حريق في مرافق تخزين وقود يوقف العمليات في مصفاة نفط بالقرب من أربيل شمالي العراق
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01 August 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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13 :54
وكالة "تسنيم" نقلًا عن مسؤول محلي: الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد في غرب إيران ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة
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13 :36
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13 :33
"رويترز" نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار في مدينة إسلام آباد غرب في غرب إيران من دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق
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13 :28
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13 :11
وكالة فارس: لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بدأت مراجعة خطة إدارة مضيق هرمز
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13 :06
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13 :54
وكالة "تسنيم" نقلًا عن مسؤول محلي: الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد في غرب إيران ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة
-
13 :36
وصول قائد الجيش رودولف هيكل إلى مدينة صور
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13 :33
"رويترز" نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار في مدينة إسلام آباد غرب في غرب إيران من دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق
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لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل في "التيار" تسلط الضوء على "دور المرأة في الجيش اللبناني" تتمة
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وكالة فارس: لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بدأت مراجعة خطة إدارة مضيق هرمز
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