إذا دخلت إسرائيل الحرب مجددًا الى جانب الولايات المتحدة ، هل سيبقى الحز .ب على الحياد عبر الحدود اللبنانية؟؟ الارجح لا…. وإسرائيل تدفع دفعا بهذا الاتجاه عبر عمليات التفجير والتدمير والحرائق الواسعة في الجنوب دون احترام نتائج قمة الرئيسين ترامب عون او المفاوضات ووقف إطلاق النار.هذا هو التحدي الأكبر امام الدولة اللبنانية قبل استئناف المفاوضات في الايام المقبلة مع الوفد الإسرائيلي، ذلك أن السبيل الوحيد امام نتنياهو لرفع شعبيته قبل الانتخابات المقبلة والصعبة بالنسبة له هو الاستمرار برفع مستوى الحرب في الخارج من لبنان وسوريا الى ايران…. كما أن الحزب ليس بوارد تسليم بندقية واحدة قبل الاتفاق الشامل بين ايران واميركا، بل هو يستعد عسكريا لحرب اوسع.هل من أمل تفاوضي فعلًا يمنع الانزلاق إلى ما هو اخطر؟؟ ليس مؤكدًا.