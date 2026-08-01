كتبت السفارة الأميركية في بيروت على منصة "أكس": "بمناسبة عيد الجيش، تعرب الولايات المتحدة عن تقديرها للجيش اللبناني لتفانيه في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه. كما قال الوزير روبيو: "هذا هو أملنا، أن يواصل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الشرعية ذات السيادة القدرة على بسط السلطة على المزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها." وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، بما يمهّد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني".