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Tayyar Article

السفارة الأميركية في بيروت: نُقدّر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها

  • 01 August 2026
  • 42 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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