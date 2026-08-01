Tayyar Article
زيلنسكي: اعترضنا صاروخًا باليستيًا روسيًا واحدًا فقط بسبب نقص صواريخ الاعتراض المخصصة لمنظومات باتريوت
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01 August 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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