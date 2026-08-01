أبو زيد: الأمل يترسّخ بأن ينجح الجيش في استكمال انتشاره في الجنوب
-
01 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على إكس:
في الأول من آب، نحيّي المؤسسة العسكرية التي بقيت، رغم كل الأزمات، سياجاً للوطن وعنواناً للوحدة الوطنية وللكرامة. واليوم، فيما تتعاظم التحديات الأمنية، يترسخ الأمل بأن ينجح الجيش في استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة وسيادتها وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي وتأمين عودة الاهالي إلى قراهم بعزة وأمان.
كل التحية لأبطال المؤسسة العسكرية، والشهداء الذين صنعوا مجدها بتضحياتهم ووفائهم.
ورجاؤنا في عيد الجيش قيام دولة قوية لا تعلو فوقها إلا راية الجيش ولبنان.
-
Just in
-
10 :58
قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق
-
10 :48
الخارجية المصرية: بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أخبارا غير دقيقة ومضللة بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط
-
10 :47
بيانٌ للسفارة الأميركية... ماذا جاء فيه؟ تتمة
-
10 :35
نحبكَ كما أنت... نحبك لأنك لبنان - ميشال ن. أبو نجم تتمة
-
10 :19
السفارة الأميركية في بيروت: نُقدّر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها
-
10 :18
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: نأمل أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها وواشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي
-
-
Other stories
-
-
-
فاتورة الاشتراك تساوي إيجار منزل!
-
سلام معايدًا الجيش: لا استقرار إلّا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا
-
المنطقة أمام مرحلة جديدة من الردع... ولبنان الأكثر هشاشة
-
تفجيرات هائلة تُسمع صداها في الجنوب كلّه!
-
الرئيس عون: التشكيك بالجيش يضعف الدولة... وأجدّد الثقة بقيادته
-
روما: العدو يريد تطبيق آلية التحقق من المرحلة الأولى
-
مصدر مواكب لمسار التفاوض لـ»الجمهورية»: إسرائيل تفتعل العقبات والعراقيل وتبدي تصلّباً خطيراً
-
هيكل يحسم المعادلة: لا تنفيذ لاتفاق الاطار من طرف واحد
-
»البناء»: حكومة الاحتلال تتسلح باتفاق واشنطن الذي وافقت عليه السلطة اللبنانية
-
تفجير الشقيف: رسائل إسرائيلية تتجاوز «الأنفاق»
-
وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
-
نواف سلام: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة في جنوب لبنان تُعبّر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار
-
بيان لبطريركية الأرمن الكاثوليك: الجيش اللبناني سيبقى المؤسسة الوطنية الجامعة
-
بالصور - تسريب خطة مصرف لبنان الجديدة... ما هي؟
-
بيان للـ"حزب"!
-
عون يدين الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب
-
قائد الجيش من زوطر الغربية: إنّ ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - عشرات العائلات ترفض العودة الى الجنوب.. ما السبب؟
-
شو الوضع؟ حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة في الجنوب من دون رادع... "لقاء حماية لبنان" ركيزة لجهد لبناني مستقبلي
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "لجنة الاقتصاد": قانون المصارف لن يطبق قبل سنوات
-
-
Just in
-
10 :58
قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق
-
10 :48
الخارجية المصرية: بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أخبارا غير دقيقة ومضللة بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط
-
10 :47
بيانٌ للسفارة الأميركية... ماذا جاء فيه؟ تتمة
-
10 :35
نحبكَ كما أنت... نحبك لأنك لبنان - ميشال ن. أبو نجم تتمة
-
10 :19
السفارة الأميركية في بيروت: نُقدّر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها
-
10 :18
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: نأمل أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها وواشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بيانٌ للسفارة الأميركية... ماذا جاء فيه؟
-
-
-
01 August 2026
-
نحبكَ كما أنت... نحبك لأنك لبنان - ميشال ن. أبو نجم
-
-
-
01 August 2026
-
السكانر حضر والأزمة قائمة: كواليس معركة التصدير إلى السعودية
-
-
-
01 August 2026
-
الجيش الأميركيّ يستعدّ... هل تتوسّع الحرب؟
-
-
01 August 2026
-
فاتورة الاشتراك تساوي إيجار منزل!
-
-
-
01 August 2026
-
سلام معايدًا الجيش: لا استقرار إلّا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا
-
-
-
01 August 2026
-
جريمة عائلية مروّعة... مقتل 4 أطفال وانتحار الأم والجدة! (صور)
-
-
-
01 August 2026
-
ترامب يهدّد بضرب إيران "بقوة شديدة": "سيقولون لم نعد نستطيع التحمل"!
-
-
-
01 August 2026
-
المنطقة أمام مرحلة جديدة من الردع... ولبنان الأكثر هشاشة
-
-
-
01 August 2026
-
تفجيرات هائلة تُسمع صداها في الجنوب كلّه!
-
-
-
01 August 2026