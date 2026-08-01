كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على إكس:

‏في الأول من آب، نحيّي المؤسسة العسكرية التي بقيت، رغم كل الأزمات، سياجاً للوطن وعنواناً للوحدة الوطنية وللكرامة. واليوم، فيما تتعاظم التحديات الأمنية، يترسخ الأمل بأن ينجح الجيش في استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة وسيادتها وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي وتأمين عودة الاهالي إلى قراهم بعزة وأمان.

‏كل التحية لأبطال المؤسسة العسكرية، والشهداء الذين صنعوا مجدها بتضحياتهم ووفائهم.

‏ورجاؤنا في عيد الجيش قيام دولة قوية لا تعلو فوقها إلا راية الجيش ولبنان.