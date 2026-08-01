كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "أكس":

"جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجه له ولشهدائه الأبرار اكبر تحية. فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. فلا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة. وأؤكد ان الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه من اجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه".