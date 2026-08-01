تعيش القرى والبلدات الجنوبية، خصوصًا قرى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجدل زون، بيوت السياد، حداثا، حاريص، الطيري، وغيرها، حالة من التوتر، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي وخاصة بعد منتصف الليل وحتّى صباح اليوم على تفجيرات هائلة تسمع صداها بالجنوب كافة.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة وسير دورياته المؤللة على جانبي الطرقات في منطقة صف الهوا حتّى بنت جبيل.