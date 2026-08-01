مصدر مواكب لمسار التفاوض لـ»الجمهورية»: إسرائيل تفتعل العقبات والعراقيل وتبدي تصلّباً خطيراً
-
01 August 2026
-
28 mins ago
-
-
source: الجمهورية
-
لفت مصدر رفيع مواكب لمسار التفاوض لـ»الجمهورية»، موضحاً: «إسرائيل تفتعل العقبات والعراقيل، وتبدي تصلّباً خطيراً تعكس فيه أنّها لا تتعامل مع احتلالها لمنطقة جنوب الليطاني كاحتلال موقت ينتهي مع نجاح المفاوضات، بل كاحتلال دائم يمكّنها من فرض شروط ووقائع وقواعد جديدة في المنطقة، وهو ما يتبدّى في التصريحات المتتالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اللذَين يعلنان بصورة حاسمة بأنّ إسرائيل ستبقي على احتلالها، ولن تُقدم على أي انسحابات إضافية، بما يتعارض جوهرياً مع ما هو منصوص عليه في صيغة الإطار».
وأكّد المصدر عينه «أنّ لبنان أوفى بالتزاماته وقام بما هو مطلوب منه لناحية انتشار الجيش في المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، إلّا أنّ مماطلة إسرائيل وعراقيلها، بالإضافة إلى اعتداءاتها المتواصلة بالتوازي مع عمليات النسف الواسعة التي تقوم بها، كل ذلك تريد منه إظهار أنّ المنطقة التجريبية الأولى لم تكتمل وتحتاج إلى وقت طويل، بما يعني أنّها تقطع الطريق على مطالبتها بوقف إطلاق النار، ويعني أيضاً أنّها تقطع الطريق على طرح حصول انسحابات والانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى في جولة المفاوضات المقبلة. علماً أنّ موقف لبنان مؤكّد قبل جولة 4 آب، إذ يُصر على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، والانتقال إلى المرحلة التالية من الانسحابات إلى مناطق أخرى تحت العنوان التجريبي داخل ما تسمّى المناطق الصفراء».
-
Just in
-
07 :32
تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني كبير: خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأميركا في المنطقة
-
07 :32
روما: العدو يريد تطبيق آلية التحقق من المرحلة الأولى (الأخبار) تتمة
-
07 :30
مسؤولون في البيت الأبيض و"مجلس السلام": إيران حاولت ثني "حماس" عن نزع السلاح
-
07 :18
هيكل يحسم المعادلة: لا تنفيذ لاتفاق الاطار من طرف واحد (الديار) تتمة
-
07 :15
ناقلة نفط أُصيبت بـ "مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عمان
-
07 :12
»البناء»: حكومة الاحتلال تتسلح باتفاق واشنطن الذي وافقت عليه السلطة اللبنانية (البناء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
هيكل يحسم المعادلة: لا تنفيذ لاتفاق الاطار من طرف واحد
-
»البناء»: حكومة الاحتلال تتسلح باتفاق واشنطن الذي وافقت عليه السلطة اللبنانية
-
تفجير الشقيف: رسائل إسرائيلية تتجاوز «الأنفاق»
-
وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
-
نواف سلام: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة في جنوب لبنان تُعبّر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار
-
بيان لبطريركية الأرمن الكاثوليك: الجيش اللبناني سيبقى المؤسسة الوطنية الجامعة
-
بالصور - تسريب خطة مصرف لبنان الجديدة... ما هي؟
-
بيان للـ"حزب"!
-
عون يدين الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب
-
قائد الجيش من زوطر الغربية: إنّ ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - عشرات العائلات ترفض العودة الى الجنوب.. ما السبب؟
-
شو الوضع؟ حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة في الجنوب من دون رادع... "لقاء حماية لبنان" ركيزة لجهد لبناني مستقبلي
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "لجنة الاقتصاد": قانون المصارف لن يطبق قبل سنوات
-
كواليس - نصيحة نائب لمرجع نقدي كبير
-
EXCLUSIVE
خاصّ - مصادر "الحزب": رسالة تحذير إيرانية لإسرائيل!
-
توقيف رياض سلامة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - مسؤولٌ عربي نقلَ لحزبٍ لبناني عرضًا.. ما هو؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - نصيحة أميركية لإنقاذ لبنان من اللائحة السوداء!
-
قصف مدفعي إسرائيليّ بالقنابل الحارقة على محيط موقع الدبشة حيث تتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مرتفعات علي الطاهر
-
أبو زيد يستنكر التفجير الضخم في محيط قلعة الشقيف
-
-
Just in
-
07 :32
تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني كبير: خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأميركا في المنطقة
-
07 :32
روما: العدو يريد تطبيق آلية التحقق من المرحلة الأولى (الأخبار) تتمة
-
07 :30
مسؤولون في البيت الأبيض و"مجلس السلام": إيران حاولت ثني "حماس" عن نزع السلاح
-
07 :18
هيكل يحسم المعادلة: لا تنفيذ لاتفاق الاطار من طرف واحد (الديار) تتمة
-
07 :15
ناقلة نفط أُصيبت بـ "مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عمان
-
07 :12
»البناء»: حكومة الاحتلال تتسلح باتفاق واشنطن الذي وافقت عليه السلطة اللبنانية (البناء) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
روما: العدو يريد تطبيق آلية التحقق من المرحلة الأولى
-
-
-
01 August 2026
-
هيكل يحسم المعادلة: لا تنفيذ لاتفاق الاطار من طرف واحد
-
-
-
01 August 2026
-
»البناء»: حكومة الاحتلال تتسلح باتفاق واشنطن الذي وافقت عليه السلطة اللبنانية
-
-
-
01 August 2026
-
تفجير الشقيف: رسائل إسرائيلية تتجاوز «الأنفاق»
-
-
-
01 August 2026
-
أسعار النحاس تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بدعم من تراجع الدولار
-
-
01 August 2026
-
منها استخدام السلالم.. 9 عادات بسيطة قد تطيل العمر وتحسن الصحة
-
-
01 August 2026
-
استقالة مستشار إنفانتينو احتجاجا على خطة الفيفا الاستثمارية وسط ردود فعل غاضبة
-
-
01 August 2026
-
وول ستريت في المرمى الأحمر.. ناسداك يدخل نطاق التصحيح رسمياً
-
-
01 August 2026
-
تناول الطماطم في هذا التوقيت يمنحك فوائد صحية أكثر
-
-
01 August 2026
-
وفاة أسطورة ميلان الإيطالي.. فرانكو باريزي
-
-
01 August 2026