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»البناء»: حكومة الاحتلال تتسلح باتفاق واشنطن الذي وافقت عليه السلطة اللبنانية

  • 01 August 2026
  • 44 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: البناء

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