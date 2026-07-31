مارتين نجم كتيلي في عشاء هيئة الحدث في التيار الوطني الحر:

- لقاء حماية لبنان أهميّته أنّنا اجتمعنا مع قوى سياسيّة نختلف عنها بالسياسة وأوجدنا مساحة مشتركة عنوانها: بناء دولة في لبنان- هناك أكثرية للمنطق والعقل والوحدة في مواجهة خطاب التحريض والتقسيم- رئيس بلديّة الحدث قدّم نموذجًا في الحفاظ على لبنان التّنوّع بإدارة سليمة لهذا التنوّع، والحفاظ على الهويّة والتّفاهم والشّراكة- هذه هي الصورة الحقيقيّة الّتي نريدها للبنان: ألّا يلغي أحد الآخر، ويشعر كلّ إنسان أنّه بأمان في محيطه- الحدث قلب نابض في قضاء بعبدا وهو الذي سيساهم باسترجاع المقعد المسلوب من قضاء بعبدا- مهما تأخّر الاستحقاق، ومهما تآمروا بالتمديد والتجديد، سيعود مقعد بعبدا إلى عرين التيار الوطني الحرّ- الحدث قدّمت شهداء من الجيش للمحافظة على الشّرعيّة والدولة- لا يجب على أهالينا في الضاحية والجنوب أن يشعروا أنّهم متروكون