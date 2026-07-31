Tayyar Article
الوكالة الوطنية: تفجير ضخم في حداثا
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31 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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مارتين نجم كتيلي في عشاء هيئة الحدث في التيار الوطني الحر:- لقاء حماية لبنان أهميّته أنّنا اجتمعنا مع قوى سياسيّة نختلف عنها بالسياسة وأوجدنا مساحة مشتركة عنوانها: بناء دولة في لبنان
- هناك أكثرية للمنطق والعقل والوحدة في مواجهة خطاب التحريض والتقسيم
- رئيس بلديّة الحدث قدّم نموذجًا في الحفاظ على لبنان التّنوّع بإدارة سليمة لهذا التنوّع، والحفاظ على الهويّة والتّفاهم والشّراكة
- هذه هي الصورة الحقيقيّة الّتي نريدها للبنان: ألّا يلغي أحد الآخر، ويشعر كلّ إنسان أنّه بأمان في محيطه
- الحدث قلب نابض في قضاء بعبدا وهو الذي سيساهم باسترجاع المقعد المسلوب من قضاء بعبدا
- مهما تأخّر الاستحقاق، ومهما تآمروا بالتمديد والتجديد، سيعود مقعد بعبدا إلى عرين التيار الوطني الحرّ
- الحدث قدّمت شهداء من الجيش للمحافظة على الشّرعيّة والدولة
- لا يجب على أهالينا في الضاحية والجنوب أن يشعروا أنّهم متروكون
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مارتين نجم كتيلي في عشاء هيئة الحدث في التيار الوطني الحر:- لقاء حماية لبنان أهميّته أنّنا اجتمعنا مع قوى سياسيّة نختلف عنها بالسياسة وأوجدنا مساحة مشتركة عنوانها: بناء دولة في لبنان
- هناك أكثرية للمنطق والعقل والوحدة في مواجهة خطاب التحريض والتقسيم
- رئيس بلديّة الحدث قدّم نموذجًا في الحفاظ على لبنان التّنوّع بإدارة سليمة لهذا التنوّع، والحفاظ على الهويّة والتّفاهم والشّراكة
- هذه هي الصورة الحقيقيّة الّتي نريدها للبنان: ألّا يلغي أحد الآخر، ويشعر كلّ إنسان أنّه بأمان في محيطه
- الحدث قلب نابض في قضاء بعبدا وهو الذي سيساهم باسترجاع المقعد المسلوب من قضاء بعبدا
- مهما تأخّر الاستحقاق، ومهما تآمروا بالتمديد والتجديد، سيعود مقعد بعبدا إلى عرين التيار الوطني الحرّ
- الحدث قدّمت شهداء من الجيش للمحافظة على الشّرعيّة والدولة
- لا يجب على أهالينا في الضاحية والجنوب أن يشعروا أنّهم متروكون
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