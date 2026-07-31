وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
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31 July 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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بمناسبة عيد الجيش الواحد والثمانين، وضعت وفود عسكرية أكاليل من الزهر باسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل على النصب التذكارية في قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية، وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب، العماد جان نجيم، اللواء عادل شهاب، العماد إميل البستاني، العماد اسكندر غانم، العماد حنا سعيد، العماد إبراهيم طنوس، العماد فكتور خوري.
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