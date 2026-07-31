نشر الصحافي منير يونس عبر "أكس":

سرّبت جمعية المصارف لأعضائها اليوم خطة مصرف لبنان الجديدة:

شطب ٢١ مليار دولار من الودائع

١٠٠ الف دولار لكل مودع على مدى ٧ سنوات

كل مبلغ فوق ١٠٠ الف يأخذ صاحبه سنداً ٢٠ و٢٥ و٣٠ سنة حسب حجم الوديعة.