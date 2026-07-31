عون يدين الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب
-
31 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، ولا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم.
واعتبر الرئيس عون أن التفجيرات الضخمة التي سُجلت اليوم في قلعة الشقيف، والتي احدثت موجات ارضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر ، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تشكل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا فاضحًا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن توقيت هذه الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعيًا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.
-
Just in
-
19 :39
السعودية ترحّب بإعلان ترامب عن الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في غزة
-
19 :24
بيان للـ"حزب"! تتمة
-
19 :05
ترامب: لا توجد معلومات تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تلاحقني
-
18 :57
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار كميل شمعون باتجاه غاليري سمعان
-
18 :56
الولايات المتحدة تتهم إسبانيا بـ"جهود متعمّدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية
-
18 :37
إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
قائد الجيش من زوطر الغربية: إنّ ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - عشرات العائلات ترفض العودة الى الجنوب.. ما السبب؟
-
شو الوضع؟ حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة في الجنوب من دون رادع... "لقاء حماية لبنان" ركيزة لجهد لبناني مستقبلي
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "لجنة الاقتصاد": قانون المصارف لن يطبق قبل سنوات
-
كواليس - نصيحة نائب لمرجع نقدي كبير
-
EXCLUSIVE
خاصّ - مصادر "الحزب": رسالة تحذير إيرانية لإسرائيل!
-
توقيف رياض سلامة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - مسؤولٌ عربي نقلَ لحزبٍ لبناني عرضًا.. ما هو؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - نصيحة أميركية لإنقاذ لبنان من اللائحة السوداء!
-
قصف مدفعي إسرائيليّ بالقنابل الحارقة على محيط موقع الدبشة حيث تتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مرتفعات علي الطاهر
-
أبو زيد يستنكر التفجير الضخم في محيط قلعة الشقيف
-
EXCLUSIVE
خاص - دورات تدريبية ينظمها أحد الأحزاب في مواقع متعددة!
-
EXCLUSIVE
خاص - همس سياسي حول علاقة "الثنائي" فماذا عن استمرار التنسيق؟
-
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في هذه الأثناء في دير سريان
-
هذا ما جرى بحثه خلال اللقاء بين هيكل وعيسى!
-
هل نشهد أزمة في الغذاء والمحروقات؟
-
بعد تفجيرات أمس... برّي: ما حصل لا يجب السكوت عنه!
-
حول رسم خروج المسافرين.... ماذا قالت "الماليّة"؟
-
أزمة محروقات في البقاع... ونداء عاجل!
-
عقب التفجيرات... هل تعرّضت قلعة الشقيف للتدمير؟!
-
-
Just in
-
19 :39
السعودية ترحّب بإعلان ترامب عن الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في غزة
-
19 :24
بيان للـ"حزب"! تتمة
-
19 :05
ترامب: لا توجد معلومات تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تلاحقني
-
18 :57
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار كميل شمعون باتجاه غاليري سمعان
-
18 :56
الولايات المتحدة تتهم إسبانيا بـ"جهود متعمّدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية
-
18 :37
إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بيان للـ"حزب"!
-
-
-
31 July 2026
-
إسبانيا: عودة نصف المهاجرين بعد موجة عبور غير مسبوقة إلى سبتة
-
-
-
31 July 2026
-
قائد الجيش من زوطر الغربية: إنّ ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة!
-
-
-
31 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - عشرات العائلات ترفض العودة الى الجنوب.. ما السبب؟
-
-
-
31 July 2026
-
شو الوضع؟ حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة في الجنوب من دون رادع... "لقاء حماية لبنان" ركيزة لجهد لبناني مستقبلي
-
-
-
31 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "لجنة الاقتصاد": قانون المصارف لن يطبق قبل سنوات
-
-
-
31 July 2026
-
كالاس عن خطة نزع سلاح "حماس": سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة في نهاية المطاف
-
-
-
31 July 2026
-
كواليس - نصيحة نائب لمرجع نقدي كبير
-
-
-
31 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - مصادر "الحزب": رسالة تحذير إيرانية لإسرائيل!
-
-
-
31 July 2026
-
شخصية من هؤلاء السبعة ستصبح الأمين العام للأمم المتحدة
-
-
-
31 July 2026