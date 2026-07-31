تنقُل مصادر مواكبة لملف النزوح في جبل لبنان بأن عشرات العائلات من القرى الحدودية وضمن الخط الأصفر يرفضون العودة الى قراهم لعدم وجود مقومات الحياة فيها والخشية من اندلاع حرب جديدة في ظل غياب الضمانات اللازمة أكان من الثنائي حركة أمل والحــزب أو من الدولة اللبنانية، وبالتالي قاموا بالترتيبات اللازمة للاسقرار في مناطق نزوحهم حتى إشعار آخر.