كشفت مصادر لجنة الاقتصادي النيابية أن قانون إعادة هيكلة المصارف وإن أُقِر في الجلسة التشريعية المقبلة لن يُطبق قبل أربع سنوات بسبب غياب تدقيق جنائي فعلي في حسابات المصارف وموجوداتها وتحويلاتها السابقة الى جانب إقرار قانون الإنتظام المالي أو قانون الفجوة للوقوف على حجم الخسائر وموجودات المصارف وقيمة الأموال المحولة قبل وخلال وبعد الإنهيار المصرفي والمالي، لتحديد مسؤولياتها الفعلية في الأزمة، إضافة الى أن المصارف لم تلتزم فعلياً بالقرار القضائي باستعادة الأموال المحولة للخارج.