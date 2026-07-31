نصَحَ نائب معني بالشأن الاقتصادي والمالي، مرجع مالي ونقدي كبير بتعديل التعاميم المصرفية بما يزيد سحوبات المواطنين من ودائعهم في المصارف لرفع قدرتهم الشرائية في ظل الأزمة النانجة عن تداعيات الحرب، إضافة الى توحيد سعر صرف الدولار بوجود ثلاثة أسعار صرف، كما حذر النائب من إعادة نظام الأسهم لرؤساء ومدراء المصارف.