تقول مصادر بارزة في فريق "حزب الله" التقت مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى إن استهداف إيران خليج العقبة في الأردن له دلالتان: يحوي قاعدة عسكرية أميركية محورية وقربه من الكيان الإسرائيلي، ما يُشكّل رسالة تحذير إيرانية لإسرائيل. وتكشف أن القيادة الإيرانية كسَرت حاجز التهديد الأميركي بشن حرب عليها طيلة عقود وتكيّفت مع الواقع العسكري والاقتصادي المستجد وماضية حتى النهاية في الدفاع عن بلادها وشعبها وسيادتها وثرواتها.