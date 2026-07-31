بناءً لمعلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مستشفى بحنس، أشار النائب النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه انفاذاً لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة انطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنّس.