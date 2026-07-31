مسؤولٌ عربي كبير زارَ دولة عظمى مؤخراً، نقلَ عرضاً لحــزبٍ لبناني معنّي باستضافة حوار بينه وبين مُمثلين عن رئيس دولة كُبرى أرسل عدة إشارات تُبدي استعداده للحوار على ملفات حساسة في الحرب والسياسة.