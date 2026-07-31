Tayyar Article
ترامب لـ"فوكس نيوز":
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31 July 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :31
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القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لن يكون هناك أي انسحاب للجيش من الخط الأصفر ما لم ينزع سلاح حماس
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16 :29
كواليس - مسؤولٌ عربي نقلَ لحزبٍ لبناني عرضًا.. ما هو؟ تتمة
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وثيقة اطّلعت عليها "رويترز": الفيفا يدرس تأثير زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا
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15 :45
قصف مدفعي إسرائيليّ بالقنابل الحارقة على محيط موقع الدبشة حيث تتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مرتفعات علي الطاهر
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