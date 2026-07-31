ينقل نائب التقى وزير الخزانة الأميركية في الولايات المتحدة تحذيرات للبنان من تصنيفه على اللائحة السوداء بعدما جرى تصنيفه على اللائحة الرمادية في العامين الماضيين، ويشير الى أن مكافحة الحكومة اللبنانية للاقتصاد النقدي أو "اقتصاد الكاش" الذي يشجع على الفساد وتمويل الإرهاب، هو أحد الأبواب الأساسية لإنقاذ لبنان من اللائحة السوداء، ويضيف النائب أن الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي على لبنان ليست تعجيزية بل يضعها على مختلف الدول التي تواجه التعثُر المالي والنقدي وفي تسديد الديون.