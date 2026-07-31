كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على إكس:

ندين ونستنكر التفجير الضخم الذي طال ب ٧٠٠ طن من المتفجرات محيط قلعة الشقيف. فهذه الأرض تختزن تاريخاً وهويةً وإرثاً وطنياً منذ مئات السنين… ولكن ما يعزّينا أن قلعة الشقيف بحسب وزارة الثقافة لم تتعرض للتدمير نتيجة هذا التفجير بل بقيت صامدة وشاهدة على حضارات وعلى التاريخ.