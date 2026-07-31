خاص - دورات تدريبية ينظمها أحد الأحزاب في مواقع متعددة!
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يتم التداول في الأوساط السياسية بمعلومات تفيد بأن أحد الأحزاب اللبنانية التي سبق وشاركت في الحرب، ينظم دورات تدريبية لمجموعات من مناصريه، في إطار برنامج يهدف، وفق هذه المعلومات، إلى رفع مستوى الجهوزية لدى المنتسبين.
وبحسب المعطيات المتداولة، جرى تقسيم المشاركين إلى فئتين: الأولى تضم أشخاصاً لا يملكون أي خبرة أو تأهيل سابق، ويخضعون لدورات تأسيسية تتناول المبادئ الأساسية. أما الفئة الثانية، فتضم كوادر حزبية سبق لها أن تلقت تدريبات عسكرية، إلى جانب متقاعدين خدموا في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، ويخضع هؤلاء لبرامج تدريبية أكثر تقدماً تتناسب مع خبراتهم السابقة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الدورات تُقام على مراحل وفي أكثر من موقع، بحيث تُخصص بعض المواقع للتأهيل الأساسي، قبل انتقال المشاركين إلى مراحل تدريبية لاحقة في مواقع أخرى.
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