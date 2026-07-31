تتزايد في الأوساط السياسية التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين حركة أمل وحزب الله، وما إذا كانت التطورات الأخيرة تعكس تبايناً في مقاربة المرحلة المقبلة، أم أنها تندرج ضمن توزيع للأدوار داخل الثنائي.وفي هذا السياق، اكتسبت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أهمية خاصة، بعدما جاءت عقب عودة الرئيس عون من واشنطن، حيث كان قد أشار إلى وجود موافقة من الرئيس بري على مسار اتفاق الإطار، وهو ما تزامن أيضاً مع إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدور الذي يؤديه بري.وتفتح هذه الوقائع باب التساؤل حول ما إذا كانت تعكس اختلافاً في إدارة المرحلة بين مكونات الثنائي، أم أنها تأتي في إطار مقاربة سياسية موحدة تراعي تعقيدات المرحلة الداخلية والخارجية، من دون أن تعني بالضرورة وجود تباعد في التحالف أو في الخيارات الاستراتيجية.في المقابل، تؤكد أوساط سياسية مطلعة أن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله لا تزال قائمة على تنسيق دائم، وأن اجتماعات دورية تعقد بين الجانبين لمواكبة التطورات السياسية والميدانية، مع تركيز خاص في المرحلة الراهنة على معالجة ملف النزوح. وتشير هذه الأوساط إلى وجود موقف موحد إزاء ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، وهو الملف الذي يعتبر الرئيس بري أن إسرائيل أسقطته عملياً من خلال استمرارها في ممارساتها الميدانية وعدم التزامها بما كان مطروحاً بشأنه.