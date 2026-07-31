هذا ما جرى بحثه خلال اللقاء بين هيكل وعيسى!
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة.
وأكد السفير عيسى "أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان". كما تم التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار، إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما.
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