علق رئبس مجلس النواب نبيه بري على التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت فيها امس محيط قلعة الشقيف وبلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وحداثا وقبلها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية المحتلة، وقال:"إرتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات، وبلغت 3,8 درجات على مقاييس مراصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون من أبناء الجنوب والجبل وصولا إلى تخوم العاصمة بيروت ، إرتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران ، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر".

وختم الرئيس بري : ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والإستسلام لوقائعه".