طالب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وسائر الجهات المعنية ب"التدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع، وبوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين عنها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب أو التقصير".

وأكد في بيان، أن" استمرار الأزمة ينعكس سلباً على المواطنين وعلى قطاعات النقل البري والصحة والزراعة، إضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".