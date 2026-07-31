أعلنت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار اليوم أن قلعة الشقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في المنطقة المقابلة للقلعة.

وأوضحت في بيان أن "الارتجاجات الناتجة عن تلك التفجيرات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة.وأشارت إلى أن "المكان يقع تحت الاحتلال، ما يتعذر معه على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم".

اشارة إلى أن قلعة الشقيف كانت قد ادرجت على لائحة التراث العالمي في خطر بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢٦ خلال الدورة ٤٨ للجنة التراث العالمي ضمن ملف ادراج قلاع جبل عامل . إضافة إلى انها تحظى بالحماية المعززة منذ العام 2024 في إطار البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الإرث الثقافي خلال النزاع المسلح.