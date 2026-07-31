Tayyar Article
شاهد الصّور والفيديو... هكذا بدت المنطقة بين قلعة الشقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر بعد التفجيرات الضّخمة!
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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ارتكب الجيش الإسرائيلي واحدة من أضخم عمليات التفجير الممنهجة والاجرامية فعند منتصف ليل الخميس - الجمعة هزت مناطق الجنوب دوي تفجير غير مسبوق نفذه العدو في المنطقة الواقعة بين قلعة الشقيف والاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وتسبب بارتجاجات هائلة وأصوات سمعت حتى منطقتي اقليم الخروب وخلدة واثارت أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين، بحسب ما جاء في الوكالة الوطنية للإعلام.
وأظهرت المشاهد الصباحية حجم ما تسبب به تفجير " الشقيف"، وان بدت قلعة الشقيف ظاهريا لم يصبها الضرر المباشر ، الا ان مسافة 1200 متر، تمتد من الطرف الجنوبي للقلعة باتجاه الجنوب نحو يحمر الشقيف تغيرت معالمها بالكامل وتحديدا مناطق "جوار الدرنكية" ، و"مرج السلطان" و"عريض الهوا" وهي مرتفعات صخرية واراض زراعية وعليها بعض المنازل وتتبع عقاريا لبلدة يحمر الشقيف ، وغنية بصخور الموزاييك التي كانت تستخرج من الارض لتصنيع البلاط المنزلي ، وانقلب مشهد الاراضي الى مساحة من المواد الكلسية والموازييك غطت المنطقة بالكامل وصولا حتى منطقة " المزحلق" وهو المنحدر الواقع على كتف القلعة لجهة الخردلي والطيبة.
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