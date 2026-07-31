جميل السيد: "رايحين عالمهوار"
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31 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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عندما تصبح الزيارة او "المصالحة" بين الرؤساء حدَثاً هاماً وليس مجرد تسلية وضحك على الناس…
من الطبيعي أن تشهد العلاقة بين الرؤساء في لبنان توتّرات من حين إلى آخر لأننا دولة أشخاص لا دولة مؤسسات كما ندّعي، وبالتالي، تسمع من حين لآخر أنّ رئيس الجمهورية مستاء من رئيس الحكومة ورئيس المجلس مستاء من رئيس الجمهورية وغير ذلك من الروايات، ثم تسمع أنّ هذا قاطع ذاك ثم تصالح مع ذلك، وأن الوسطاء يعملون بجهد جهيد، ليلاً ونهاراً، بلقاءات سرّية وعلنية فيما بينهم، لترطيب الأجواء بين هذا الرئيس وذاك وذلك، وتتحوّل كل تلك التمثيليات والسخافات الخبر الأول والأساسي في نشرات الأخبار وعناوين الصحف،
ثم تأتيك التسريبات المفرحة من الوسطاء، من أزلام هذا الرئيس وذاك، بأنهم على وشك تقريب وجهات النظر فيما بين الرؤساء، ويبشّرون الناس والإعلام بإتصال قريب أو لقاء وشيك بين الرؤساء المتخاصمين او الحردانين والمستائين،
ثم فجأة يكتمل المشهد،
فيحصل لقاء الرؤساء المنشود ويعود الأمل المُرتجى، وتعود المصالحة خبراً أوّل في الإعلام، ولا سيما في تحليل الإستقبال على المدخل والوداع إلى الباب، والتدقيق في وجوه الرؤساء في لحظة العناق، وتفسير الابتسامات والقُبلات، وتبادل النكات، إيذانا بفتح صفحة جديدة لم تكن مقفلة أصلاً، وإنتهاءً بعودة الأمور والعلاقات إلى مجاريرها السابقة ومجاريها الطبيعية…
مُحزنٌ ومؤلم،
أن تحصل كل تلك التمثيليات والسخافات والتسليات الرئاسية في بلد على حافة الإنهيار والتلاشي،
وفي دولة تتشرذم جنوباً وداخلاً وتنهار مؤسساتياً وفسادياً وإقتصادياً وخدماتياً وأخلاقياً،
وفي شعبٍ يعاني من الهجرة والتهجير، وفرض الضرائب وزيادة الرسوم وتفشّي الرشوات، وإنعدام الخدمات ولا سيما الماء والكهرباء، وغلاء المعيشة وغياب الرقابة على الأسعار والتجار، وإستزلام معظم الأمن والقضاء، ونشوء حاشية متسلّطين وطبقة سماسرة مع بداية كل عهد، و…، و…،
وحيثما كنت، يسألني الناس القلقون، وما أكثرهم من كل الإتجاهات: لوين رايحين لواء؟!
ويكون سؤالي لهم بالمقابل: إذا بدكم تعرفوا لوين رايحين، إسألوا حالكم: مين عم يسوق فيكم؟!
فلا اسمع منهم سوى جواب واحد: يعني رايحين عالمهوار !!!
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