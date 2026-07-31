باسيل بعيد الجيش اللبناني: منجدّد تأكيدنا أنه ضمانة للبنان الكبير ولوحدة أرضه وشعبه
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31 July 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر اكس:
بعيد الجيش اللبناني، منجدّد تأكيدنا أنه ضمانة للبنان الكبير، ولوحدة أرضه وشعبه، وحصنه المنيع بوجه كل محاولات الفتنة والتقسيم.
دعمنا للجيش قديم وثابت، لأنه لكل اللبنانيين، وحامي الإستقرار، والركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وعادلة، تجمع ولا تفرّق.
كل عيد وجيش لبنان بألف خير.
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