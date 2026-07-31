كتب المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين:سهل أن تنصّب نفسك قاضيًا على الآخرين، وصعب أن تعترف لغيرك بإنجاز ما عجزت عنه. مؤتمر “حماية لبنان” نجح في جمع سنة وشيعة ومسيحيين ودروز حول ثوابت سيادية واضحة: لا سلاح خارج الدولة، ولا عودة لأي وصاية أو تدخل سوري. هذه حقيقة سياسية. حنين البعض إلى المعارك انتهى زمنه.