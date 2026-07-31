غسان الخوري عن لقاء حماية لبنان: يدنا ستبقى ممدودة للجميع لحماية لبنان
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31 July 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري Ghassan El عن لقاء "حماية لبنان":
بالوقت يلي عن يعيش فيه البلد انقسام عمودي وخطاب بزيد الشرخ، استطاع التيار الوطني الحر أن يجمع شخصيات سياسية واقتصادية من طوائف ومناطق وخلفيات مختلفة، لنناقش معًا كيفية نحمي لبنان.
بهالروحية منثبّت دورنا الوطني بحماية الأرض والشعب والكيان، ومنقدّم نموذج للإيجابية الوطنية يلي بتمدّ ايدها للجميع بدل الاحتماء خلف المتاريس والدعوات لعزل البعض والتقسيم وإلغاء الآخر.
اجتماع اليوم محطة في مسيرة وطنية طويلة… وإيدنا ستبقى ممدودة للجميع لحماية لبنان.
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