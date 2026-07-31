أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول الأسعار الرسمي للمحروقات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,444,000 ليرة لبنانية (+42,000)بنزين 98 أوكتان: 2,462,000 ليرة لبنانية (+42,000)المازوت: 2,276,000 ليرة لبنانية (+91,000)الغاز: 1,157,000 ليرة لبنانية (من دون تغيير)