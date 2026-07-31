أبو زيد في ذكرى يوم شهداء الجيش اللبناني: تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبطال
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر اكس:
في ذكرى يوم شهداء الجيش اللبناني، أوجّه تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبطال، الذين قدّموا أغلى التضحيات دفاعاً عن لبنان وصوناً لسيادته وأمنه واستقراره.
رحم الله شهداء الجيش، وحفظ المؤسسة العسكرية، وكل من يواصل أداء واجبه في سبيل حماية الوطن.
أمل أبو زيد
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