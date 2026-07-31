هل حاولت بغداد ترتيب لقاء بين «الحزب» والأميركيين؟
-
31 July 2026
-
38 mins ago
-
-
source: الجمهورية
-
عماد مرمل -
بين الفينة والأخرى يطلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواقف متقلبة وكاسرة للمألوف، وكأنّه مسكون بهاجس صنع الصدمات وخطف الأضواء. ومن بين صيحات «الموضة السياسية» التي أطلقها إعلانه في الآونة الاخيرة عن انفتاحه على النقاش المباشر مع «حزب الله»، خلافاً لتقاليد الإدارات الأميركية المتعاقبة.
كرّر ترامب مرّات عدة استعداده لمحاورة «حزب الله»، وهو عاود مجدداً، خلال استقباله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التأكيد انّه جاهز للتحدث مع الحزب إذا طلب منه عون ذلك. فهل جرت محاولة فعلية لجمع الطرفين؟ وهل من ظروف مؤاتية أصلاً لشيء من هذا القبيل؟ أخبارجريدة الجمهورية
لم يعد خافياً أن شخصية ترامب هي من النوع غير التقليدي، بحيث يصعب تأطير سلوكه أو قياس ردود أفعاله انطلاقاً من معايير ثابتة، إلى درجة انّه لا يمكن توقّع تصرفاته ومواقفه التي تبقى رهن مزاجه، وبالتالي هو يفضّل غالباً اللعب خارج الصندوق والنص.
ومن الواضح أنّ ترامب المولع بعقد الصفقات في عالم السياسة كما الأعمال، والمستغرق في الأنا الشخصية، ليست لديه ثوابت إيديولوجية او عقائدية لا يمكنه التزحزح عنها، بل هو، وعلى رغم من تطرّف خياراته وآرائه أحياناً، يبدو في الوقت نفسه مفرطاً ومغالياً في البراغماتية إلى حدود انّه قد ينقلب على نفسه بين ليلة وضحاها، إذا وجد انّ ذلك يقرّبه من تحقيق الهدف المرسوم.
وبهذا المعنى، فإنّ الوسيلة وفق مفهوم ترامب لا تبرّر الغاية وحسب، وإنما هي في خدمة الغاية كلياً، ولا توجد أي ضوابط لاستخدامها إذا كان من شأنها أن تحقق الغرض المنشود. ولعلّه ضمن سياق هذا النمط «الاستهلاكي» والهوليوودي الناظم لإيقاع تفكير الرئيس الأميركي وسلوكياته، يمكن فهم ما سبق أن أبداه من انفتاح على الحوار مع «حزب الله»، قافزاً فوق تصنيفه إرهابياً ووجوده على لوائح العقوبات الأميركية، علماً انّ ترامب، وفي الوقت نفسه، يحرّض الرئيس السوري احمد الشرع على مواجهة الحزب، ويغطي حرب بنيامين نتنياهو عليه، وإن خالفه الرأي احياناً حول بعض التفاصيل والتكتيكات المتصلة بتلك الحرب. أي انّ ترامب المستعجل دائماً والساعي في استمرار إلى حرق المراحل، يهمّه «تطويع» الحزب كيفما اتفق، ولا يعنيه أن يتمّ الأمر بصفقة ما عبر الحوار المباشر او بالإخضاع من خلال القوة.
وبمعزل عن نيات ترامب وحساباته، تفيد المعلومات انّ بغداد سعت أخيراً، وقبل موجة التصعيد الجديدة التي ضربت المنطقة، إلى جمع الحزب والأميركيين في لقاء مباشر على أراضيها وتحت رعايتها، خصوصاً انّ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كان قد التقى ترامب قبل مدة قصيرة، واجتمع مع وفد من الحزب عشية توجّهه إلى واشنطن. وقد اقترح أحد المسؤولين العراقيين على «حزب الله» استضافة حوار بينه وبين واشنطن، الّا انّ الاقتراح قوبل في الضاحية الجنوبية لبيروت بالرفض لسببين: الأول مبدئي ويتصل بنظرة الحزب إلى الإدارة الأميركية وانعدام الثقة فيها كلياً، والثاني سياسي، ويرتبط بقرار كان قد اتخذه السيد الشهيد حسن نصرالله، ولا يزال الأمين العام الحالي الشيخ نعيم قاسم متمسكاً به، ويقضي بتفويض الرئيس نبيه بري التفاوض مع الأميركيين عند الحاجة، وهذا ما حصل بالفعل في مراحل عدة من قبل (حرب 2006، الحدود البحرية..) سياسة
وربطاً بهذه المعادلة المجرّبة، تردّ قيادة الحزب على أي دعوة إلى محاورة الأميركيين بالآتي: «عليهم أن يراجعوا الرئيس بري، فهو يمثلنا ويتكلم باسمنا..».
-
Just in
-
08 :50
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة تحمل شحنة عسكرية متجهة إلى أوكرانيا
-
08 :41
أبو زيد يؤيد توصيات لقاء حماية لبنان ويشيد بقدرة "التيار" على المبادرة تتمة
-
08 :15
"حماية لبنان"… وثيقة للدولة وحصرية للسلاح (المدن) تتمة
-
08 :10
أبعد من المهام الديبلوماسية... ماذا يخبئ لنا السفير الأميركيّ اللبنانيّ؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :04
أردوغان كان صريحاً مع عون! تتمة
-
07 :55
بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف (فيديو) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
"حماية لبنان"… وثيقة للدولة وحصرية للسلاح
-
أبعد من المهام الديبلوماسية... ماذا يخبئ لنا السفير الأميركيّ اللبنانيّ؟
-
أردوغان كان صريحاً مع عون!
-
بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف
-
الرئيس عون: الجيش يجسّد وحدة اللبنانيين وسيبقى الحارس الأمين للوطن
-
تركيا تتحرك لضم لبنان إلى ساحات منافستها مع “إسرائيل”
-
عقبتان تواجهان جلسة التفاوض السابعة بين لبنان وإسرائيل بري: الجيش يمتحِن ولا يُمتَحن... وقائده يؤكد أن الخروقات «تعيق جهودنا»
-
«حماية لبنان»: إطار لرفض العزل السياسي
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 تموز 2026
-
فصل عملية الإعمار والعودة
-
المطران جاك مراد: سوريا بلد شديد الخطورة وقد تختفي المسيحية منه
-
سقوط سردية «نيترات حولا»
-
بري مجدداً: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته
-
السيد: " هذا ما حذّرنا منه منذ يوم توقيعه وقبله…"
-
توارى عن الأنظار ولم يُنقل إلى المستشفى... بلاغ بحث وتحرٍ بحق رياض سلامة
-
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها
-
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي
-
فيصل كرامي يعلن تأييده مقررات "لقاء حماية لبنان": خطوة إيجابية ونمد يدنا لكل جهد صادق
-
-
Just in
-
08 :50
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة تحمل شحنة عسكرية متجهة إلى أوكرانيا
-
08 :41
أبو زيد يؤيد توصيات لقاء حماية لبنان ويشيد بقدرة "التيار" على المبادرة تتمة
-
08 :15
"حماية لبنان"… وثيقة للدولة وحصرية للسلاح (المدن) تتمة
-
08 :10
أبعد من المهام الديبلوماسية... ماذا يخبئ لنا السفير الأميركيّ اللبنانيّ؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :04
أردوغان كان صريحاً مع عون! تتمة
-
07 :55
بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف (فيديو) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أبو زيد يؤيد توصيات لقاء حماية لبنان ويشيد بقدرة "التيار" على المبادرة
-
-
-
31 July 2026
-
"حماية لبنان"… وثيقة للدولة وحصرية للسلاح
-
-
-
31 July 2026
-
أبعد من المهام الديبلوماسية... ماذا يخبئ لنا السفير الأميركيّ اللبنانيّ؟
-
-
-
31 July 2026
-
أردوغان كان صريحاً مع عون!
-
-
-
31 July 2026
-
بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف (فيديو)
-
-
-
31 July 2026
-
الرئيس عون: الجيش يجسّد وحدة اللبنانيين وسيبقى الحارس الأمين للوطن
-
-
-
31 July 2026
-
ترامب يعلن عن "اتفاقا تاريخيا"
-
-
-
31 July 2026
-
تركيا تتحرك لضم لبنان إلى ساحات منافستها مع “إسرائيل”
-
-
-
31 July 2026
-
عقبتان تواجهان جلسة التفاوض السابعة بين لبنان وإسرائيل بري: الجيش يمتحِن ولا يُمتَحن... وقائده يؤكد أن الخروقات «تعيق جهودنا»
-
-
-
31 July 2026
-
هل تشكل «بودرة التلك» خطراً على الصحة؟ خبراء يحسمون الجدل
-
-
31 July 2026