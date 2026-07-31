في مناسبة ذكرى شهداء الجيش اللبناني، وجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة أكد فيها أن هذه الذكرى تشكّل محطة وطنية لاستذكار العسكريين الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه وكرامة شعبه.وقال عون: "في مثل هذا اليوم، نقف إجلالاً أمام ذكرى شهداء جيشنا الوطني، الذين قدّموا أرواحهم فداءً لسيادة لبنان ووحدة أرضه وكرامة شعبه. إنهم رجال آمنوا بأن الوطن يستحق أغلى التضحيات، فمضوا في طريق الواجب دون تردد، وسطّروا بدمائهم أنقى صفحات البطولة والانتماء".وشدّد رئيس الجمهورية على أن شهداء الجيش اللبناني "ليسوا أرقاماً تُنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حيّ لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزّة العسكرية اليوم دفاعاً عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه"، مؤكدًا أن الحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها يبقى مسؤولية وطنية جامعة.وأضاف: "ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد، المستقل".وأكد عون التزام الدولة اللبنانية برعاية عائلات الشهداء وصون إرثهم، مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستبقى منارة تهدي اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة وتعزيز دور المؤسسة العسكرية.وختم بالقول: "المجد لشهدائنا، والخلود لذكراهم، والعزّة لجيشنا الحارس الأمين".