Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا عددًا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق في منطقة قلعة الشقيف جنوب لبنان
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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