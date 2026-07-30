السيد: " هذا ما حذّرنا منه منذ يوم توقيعه وقبله…"
-
30 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :
" رئيس الجمهورية بالأمس:
" إسرائيل تواصل تدمير المنازل وتجريف القرى في جنوب لبنان مما يستوجب تحرّكاً دولياً،
ولبنان ملتزم بتنفيذ إتفاق الإطار لكنه يخشى أن تؤثر "الممارسات" الإسرائيلية عليه"!!!
يعني،
١- نحن "نخشى" من أنّ استمرار الممارسات (أي الإعتداءات) الإسرائيلية في الجنوب، قد يؤثّر سلباً على إتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل في واشنطن،
بينما واقع الجنوب وغيره يقول بأنّ إتفاق الإطار وُلِدَ ميتاً ولم تنفّذ إسرائيل حرفاً واحداً منه منذ توقيعه،
وبالتالي،
أليْس الأوْلى أن لا نخشى من سقوط اتفاق نظري كرّس إحتلالاً غير محدود ولم يتضمّن أي جدول زمني لإنسحاب إسرائيل؟!!
٢- أمّا عن الإستنجاد بالمجتمع الدولي لردع إسرائيل في الجنوب،
فإذا كانت ضمانة رئيس أميركا لذلك الإتفاق وزيارة رئيس لبنان له في واشنطن لم تردع اسرائيل، فكيف نتوقّع من المجتمع الدولي المهترئ أن يصنع المعجزات ويردعها؟!
وبالخلاصة،
قد يتفلسف البعض ويقول: شو البديل؟!
والجواب بسيط:
البديل كان بأن يذهب لبنان للتفاوض متسلحاً بأوراق القوة، من ورقة اللاجئين الفلسطينيين، إلى إتفاق الهدنة والحدود المعترف بها دولياً، إلى عدم نزع شرعية المقاومة قبل المفاوضات، إلى إشراك دول عربية وأوروبية معه في التفاوض، إلى…،
لا أن يذهب لبنان إلى التفاوض عارياً من كل شيء ثم يوقع إتفاقاً يستسلم به في كل شيء،
ثم يستصرخ المجتمع الدولي لنجدته!!
نحن لسنا هنا ضد اي إتفاق عادل بالمطلق،
بل ضد الجهل والسطحية وهدْر الحقوق في أي إتفاق،
وهذا ما حذّرنا منه منذ يوم توقيعه وقبله…"
-
Just in
-
23 :36
الرياضي يتقدم على الحكمة 3-2 في نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
-
23 :18
المتحدث باسم الحكومة العراقية:
- 30 أيلول المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد
- الحكومة العراقية شكلت لجاناً تحقيقية لادعاءات الرياض ولم يثبت ذلك
- الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية
-
23 :07
وزير الخارجية الإيراني: تعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا
-
22 :43
متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية
-
22 :43
المتحدث باسم الحكومة العراقية: تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
-
22 :36
الجيش الأميركي: القيادة المركزية غيرت مسار 22 سفينة تجارية وأوقفت سفينتين واعتلت اثنتين أخريين بتاريخ 30 تموز
-
-
Other stories
-
-
-
توارى عن الأنظار ولم يُنقل إلى المستشفى... بلاغ بحث وتحرٍ بحق رياض سلامة
-
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها
-
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي
-
فيصل كرامي يعلن تأييده مقررات "لقاء حماية لبنان": خطوة إيجابية ونمد يدنا لكل جهد صادق
-
المرابطون: جيشنا سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي
-
EXCLUSIVE
خاصّ - ثلاثة وزراء في خطر!.. نائب: شبه اتفاق رئاسي على تعديل حكومي!
-
لقاء "حماية لبنان" في "فينيسيا" يشدد على مرجعية الدولة: لا للإحتلال والإنقسام والتدخلات الخارجية
-
الرئيس عون وصل إلى أنقرة ووضع إكليلًا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركيّة أتاتورك
-
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
-
برّي تلقّى اتصالًا من ماكرون: لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها
-
ألفا: الـ 5G بدءًا من اليوم
-
بعد العثور على نترات الأمونيوم في الجنوب... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ!
-
باسيل في لقاء "حماية لبنان": لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم
-
بالصور - لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا" بحضور باسيل وكتل نيابية وشخصيات متنوعة (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
EXCLUSIVE
خاص - لبنان في مرمى التحولات بعد قمة ترامب–نتنياهو
-
أثناء توجهه إلى قصر العدل.. ماذا حصل لرياض سلامة؟
-
الغريب في لقاء "حماية لبنان": نحن قطعًا مع الديبوماسية إذا كانت تؤدي على تحرير الأرض والأسرى
-
مراد عن حزب "الإتحاد": الأوطان لا تبنى بمنطق المنتصر والمهزوم بل بالشراكة الوطنية
-
سعادة في لقاء حماية لبنان: لبنان يمر في أخطر مرحلة في تاريخه
-
-
Just in
-
23 :36
الرياضي يتقدم على الحكمة 3-2 في نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
-
23 :18
المتحدث باسم الحكومة العراقية:
- 30 أيلول المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد
- الحكومة العراقية شكلت لجاناً تحقيقية لادعاءات الرياض ولم يثبت ذلك
- الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية
-
23 :07
وزير الخارجية الإيراني: تعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا
-
22 :43
متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية
-
22 :43
المتحدث باسم الحكومة العراقية: تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
-
22 :36
الجيش الأميركي: القيادة المركزية غيرت مسار 22 سفينة تجارية وأوقفت سفينتين واعتلت اثنتين أخريين بتاريخ 30 تموز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
توارى عن الأنظار ولم يُنقل إلى المستشفى... بلاغ بحث وتحرٍ بحق رياض سلامة
-
-
-
30 July 2026
-
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها
-
-
-
30 July 2026
-
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية
-
-
-
30 July 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي
-
-
-
30 July 2026
-
بالفيديو - سيناتور أميركي يلتقي نتنياهو بال"شورت" واضعًا ساقه بوجهه في مقابلة رسمية
-
-
-
30 July 2026
-
الويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم احتجاجًا على مشروع الفيفا الاستثماري
-
-
30 July 2026
-
برسالة وداع مؤثرة.. نيمار يطوي صفحة "السيليساو"
-
-
30 July 2026
-
فيصل كرامي يعلن تأييده مقررات "لقاء حماية لبنان": خطوة إيجابية ونمد يدنا لكل جهد صادق
-
-
-
30 July 2026
-
لقطات من "لقاء حماية لبنان" في فندق "فينيسيا" (بعدسة الزميل جورج فغالي )
-
-
30 July 2026
-
المرابطون: جيشنا سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي
-
-
-
30 July 2026