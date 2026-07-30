Tayyar Article
استدعاء أصحاب مولدات في صور خالفوا التسعيرة والزامهم بإرجاع المبالغ غير المستحقة فورا إلى المشتركين
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :04
السيد: " هذا ما حذّرنا منه منذ يوم توقيعه وقبله…" تتمة
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21 :53
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عاد من انقرة بعد محادثات مع الرئيس اردوغان تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات
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21 :50
الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة وقف كل الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة والامتناع عن كل ما يوسع دائرة التصعيد
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21 :44
حماس للحدث:
- سيتم حصر السلاح الثقيل وتسليمه للجنة الوطنية لإدارة غــزة
- سيتم تفكيك الميلـيشات في قطاع غزة
- تسليم السلاح ستكون عملية فلسطينية - فلسطينية
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21 :37
الحدث: حماس و الفصائل الفلسطينية توافق على تسليم السلاح
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21 :20
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عاد من انقرة بعد محادثات مع الرئيس اردوغان تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات
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21 :50
الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة وقف كل الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة والامتناع عن كل ما يوسع دائرة التصعيد
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21 :44
حماس للحدث:
- سيتم حصر السلاح الثقيل وتسليمه للجنة الوطنية لإدارة غــزة
- سيتم تفكيك الميلـيشات في قطاع غزة
- تسليم السلاح ستكون عملية فلسطينية - فلسطينية
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21 :37
الحدث: حماس و الفصائل الفلسطينية توافق على تسليم السلاح
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21 :20
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