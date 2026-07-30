سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحرٍ بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك لتمنعه عن الحضور إلى جلسة التحقيق التي كانت مقررة معه اليوم في دعوى مصرف لبنان بحقه وبحق رئيس مجلس إدارة "بنك عودة" سمير حنا.وجاء بلاغ البحث والتحري، بعدما كان تعهد وكيل سلامة بمثوله اليوم أمام القاضي الحجار، وأعلن أن موكله أصيب بوعكة صحية ونقل إلى المستشفى، وتبين للنيابة العامة التمييزية بأن سلامة لم ينقل إلى طوارئ المستشفى ولم يعثر عليه في ثلاث عناوين مدونة له، وهي في الصفرا وفقرا والرابية، مما اضطر الحاج إلى إصدار بلاغ البحث والتحري واعتباره ممتنع عن المثول أمام القضاء.وقرر القاضي الحاج ترك سمير حنا مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار أميركي، وأمهله حتى الإثنين لتسديد الكفالة نقدا.