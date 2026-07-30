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أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية
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30 July 2026
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29 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر "اكس" :
في زمن الانقسامات الحادة، تبقى قيمة أي قوة سياسية بقدرتها على المبادرة واجتراح الحلول.
من هنا، يثبت"التيار الوطني الحر" مرة جديدة من خلال لقاء "حماية لبنان" قدرته على إطلاق مبادرات انفتاحية توافقية تجمع المختلفين حول قواسم وطنية مشتركة، وعدم الاكتفاء بالتفرج على الأزمات بل تقديم تصورات واقعية للحلول تنطلق من مرجعية الدولة، وتحصين مؤسساتها واعتماد لغة الحوار .
فلبنان لا يحتاج إلى مزيد من الاصطفافات، بل إلى مبادرات مسؤولة تفتح أبواب التلاقي وتؤسس لشراكة وطنية تحمي الدولة وتصون مستقبل لبنان.
وقد جاءت التوصيات الصادرة عن اللقاء لتؤكد على ثوابت لطالما نادى بها المؤمنون بالدولة وتعزيز سيادتها وبأن الحروب مهما اشتدّت تنتهي إلى حلول سياسية.
نؤيد ما صدر من توصيات وخصوصاً ما يتعلق بوقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب جيشها المحتل وعودة الأهالي إلى قراهم واعادة الإعمار إضافة إلى رفض الفتنة وأي نقل للخلافات السياسية إلى الشارع بالتوازي مع ترسيخ مرجعية الدولة وحدها، وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها.
فلبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين، بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية.
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