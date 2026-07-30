Tayyar Article
الرئيس عون من أنقرة: نحن اليوم أكثر تصميماً على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار بلدنا
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30 July 2026
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50 mins ago
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source: tayyar.org
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- نرغب في المشاركة بمبادرات حفظ الامن في لبنان والمنطقة بعد انتهاء مهام اليونيفيل
- مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان
- نتابع عن كثب المبادرات والخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عون وقيّمنا طبيعة المساهمات التي يمكن أن نقدّمها له وبحثنا في فرص وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
- استمرار تطوّر الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدًا للبلدين ونحن سنقدّم المساعدة اللازمة لتعزيز الثقة بينهما
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19 :02
الويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم احتجاجًا على مشروع الفيفا الاستثماري تتمة
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18 :56
الجيش الأميركي: 20 سفينة حربية ومئات الطائرات وآلاف الجنود بحالة تأهب لتنفيذ حصار إيران
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18 :35
الجيش الأميركي: 20 سفينة حربية ومئات الطائرات وآلاف الجنود بحالة تأهب لتنفيذ حصار إيران
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18 :19
مسؤولان لرويترز: الحوثيون شنوا مؤخرا هجوما من العراق على السعودية بالتعاون مع فصائل عراقية
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18 :10
أردوغان في مؤتمر صحافي مع عون:
- نرغب في المشاركة بمبادرات حفظ الامن في لبنان والمنطقة بعد انتهاء مهام اليونيفيل
- مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان
- نتابع عن كثب المبادرات والخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عون وقيّمنا طبيعة المساهمات التي يمكن أن نقدّمها له وبحثنا في فرص وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
- استمرار تطوّر الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدًا للبلدين ونحن سنقدّم المساعدة اللازمة لتعزيز الثقة بينهما
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17 :57
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا
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