فيصل كرامي يعلن تأييده مقررات "لقاء حماية لبنان": خطوة إيجابية ونمد يدنا لكل جهد صادقإن لقاء "حماية لبنان" وما حمله من ثوابت وطنية يشكّل خطوة إيجابية في اتجاه استعادة النقاش اللبناني حول المسلمات التي تجمع ولا تفرّق.نؤيد ما صدر عن هذا اللقاء من تأكيد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن حماية وحدته وسيادته واستقلاله لا تكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة، تكون صاحبة القرار على كامل أراضيها، وتحتكر وحدها القوة الشرعية، بما يحفظ أمن اللبنانيين وكرامتهم ومستقبلهم.واضاف كرامي: كما نؤكد دعمنا للتمسك باتفاق الطائف كإطار ناظم للحياة الوطنية، ولتعزيز دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، ولرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفتنة أو التدخل الخارجي، ولإبعاد لبنان عن صراعات المحاور التي أثقلت كاهله لعقود.إن لبنان لا يُحمى بمنطق الغلبة، ولا بالارتهان للخارج، ولا بتكريس الانقسامات، بل بوحدة أبنائه حول مشروع دولة عادلة تحفظ التنوع وتصون السيادة وتستعيد الثقة.لبنان ليس ورقة تفاوض، ولا ساحة لتصفية الحسابات، بل وطن له حقه في الأمن والاستقرار والتنمية، وله الحق في علاقات متوازنة مع أشقائه وأصدقائه، وفي استعادة كامل حقوقه وسيادته على أرضه وثرواته.وختم كرامي: نمد يدنا لكل جهد صادق يهدف إلى جمع اللبنانيين حول هذه الثوابت، لأن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يبنى المستقبل إلا بشراكة جميع أبنائه.