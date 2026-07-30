الرئيس عون وصل إلى أنقرة ووضع إكليلًا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركيّة أتاتورك
-
30 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار انقرة العسكري عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في مستهل زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب اردوغان وعددا من المسؤولين.
وكان في استقبال الرئيس عون في المطار وزير الطاقة والموارد الطبيعية -الوزير المرافق الب ارسلان بيرقدار، نائب والي انقرة جم افشين اكباي، قائد حامية انقرة بالوكالة العميد ايهان كالندر، نائب رئيس بلدية انقرة فاروق كويلوغلو، والسفير اللبناني لدى تركيا منير عانوتي واركان السفارة اللبنانية.
ومن المطار، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق الى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك، وكان في استقباله قائد الموقع المعروف ب" أنِت كابير" حيث تقدم بين ثلة من التشريفات التركية ووضع إكليلًا من الزهر ثم وقف دقيقة صمت اجلالا لذكرى الراحل.
بعد ذلك دون في السجل الذهبي الكلمة التالية:
"أقف اليوم امام نصب الرئيس مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، لأسجل تحية اجلال لرجل جسّد ارادة شعب في بناء دولته من جديد، وحوّل الارض التي استرجعها بالتضحية، الى جمهورية قائمة على القانون والمؤسسات.
ان تجربة الرئيس اتاتورك، بما فيها من اصرار وثبات على الفكرة رغم كل الصعاب، تبقى مصدر إلهام لكل شعب يسعى الى بناء دولته الحقيقية، والشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في هذه التجربة مثالاً يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة".
وسيقام الاستقبال الرسمي للرئيس عون وفقا لما هو معتمد لدى البروتوكول التركي في القصر الرئاسي بعد قليل حيث يستقبله الرئيس اردوغان.
-
Just in
-
17 :11
وصول رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى القصر الرئاسيّ التركيّ للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان حيث تُقام له مراسم استقبال رسمية
-
16 :54
"فوكس نيوز": إدارة ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران
-
16 :30
"رويترز" عن الحوثيين: لم نستهدف ميناء دمياط المصري
-
16 :27
خاصّ - ثلاثة وزراء في خطر!.. نائب: شبه اتفاق رئاسي على تعديل حكومي! تتمة
-
16 :09
لقاء "حماية لبنان" في "فينيسيا" يشدد على مرجعية الدولة: لا للإحتلال والإنقسام والتدخلات الخارجية تتمة
-
16 :01
وكالة "تسنيم": الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت
-
-
Other stories
-
-
-
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
-
برّي تلقّى اتصالًا من ماكرون: لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها
-
ألفا: الـ 5G بدءًا من اليوم
-
بعد العثور على نترات الأمونيوم في الجنوب... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ!
-
باسيل في لقاء "حماية لبنان": لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم
-
بالصور - لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا" بحضور باسيل وكتل نيابية وشخصيات متنوعة (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
EXCLUSIVE
خاص - لبنان في مرمى التحولات بعد قمة ترامب–نتنياهو
-
أثناء توجهه إلى قصر العدل.. ماذا حصل لرياض سلامة؟
-
الغريب في لقاء "حماية لبنان": نحن قطعًا مع الديبوماسية إذا كانت تؤدي على تحرير الأرض والأسرى
-
مراد عن حزب "الإتحاد": الأوطان لا تبنى بمنطق المنتصر والمهزوم بل بالشراكة الوطنية
-
سعادة في لقاء حماية لبنان: لبنان يمر في أخطر مرحلة في تاريخه
-
في لبنان... خبّأ الكبتاغون داخل سرير طفل لتهريبها إلى السعوديّة!
-
"سيتمّ فتح باب منزله بالقوة"... هذه آخر المعطيات بشأن قضية رياض سلامة!
-
خبر سارّ إلى الضباط والعسكريين المتقاعدين!
-
زورق إسرائيليّ قبالة ساحل المنصوري؟
-
الكاردينال سيميرارو يزور كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي ويصلّي أمام ضريح الكاردينال أغاجانيان
-
الحرارة تلامس الـ 40 درجة... والذروة في هذا اليوم!
-
قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ81 للجيش: لن نسمح بجرّ الوطن إلى الفتنة
-
اتفاق الإطار... هل تسمح المصالح بقيام السلام؟ ألكسندر نعمه
-
مارتين نجم كتيلي: لا نريد لبنان في محور إيران ولا في محور إسرائيل… والسلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة
-
-
Just in
-
17 :11
وصول رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى القصر الرئاسيّ التركيّ للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان حيث تُقام له مراسم استقبال رسمية
-
16 :54
"فوكس نيوز": إدارة ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران
-
16 :30
"رويترز" عن الحوثيين: لم نستهدف ميناء دمياط المصري
-
16 :27
خاصّ - ثلاثة وزراء في خطر!.. نائب: شبه اتفاق رئاسي على تعديل حكومي! تتمة
-
16 :09
لقاء "حماية لبنان" في "فينيسيا" يشدد على مرجعية الدولة: لا للإحتلال والإنقسام والتدخلات الخارجية تتمة
-
16 :01
وكالة "تسنيم": الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ إلى 1.5 % في الربع الثاني
-
-
30 July 2026
-
ويمبلدون تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري رغم تعارض مواعيدها مع كأس العالم
-
-
30 July 2026
-
ثلاث تجارب من «آي بي إم» تعيد تعريف «الميزة الكمومية» بالنتائج الموثوقة
-
-
30 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - ثلاثة وزراء في خطر!.. نائب: شبه اتفاق رئاسي على تعديل حكومي!
-
-
-
30 July 2026
-
لقاء "حماية لبنان" في "فينيسيا" يشدد على مرجعية الدولة: لا للإحتلال والإنقسام والتدخلات الخارجية
-
-
-
30 July 2026
-
ممثل وزوجته اللبنانيّة قاما بإخلاء منزلهما بشكلٍ عاجل... ما السبب؟
-
-
30 July 2026
-
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
-
-
-
30 July 2026
-
برّي تلقّى اتصالًا من ماكرون: لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها
-
-
-
30 July 2026
-
ألفا: الـ 5G بدءًا من اليوم
-
-
-
30 July 2026
-
مطارات أمريكا جبهة جديدة للترحيل.. هاتفك وتأشيرتك تحت الاشتباه
-
-
-
30 July 2026