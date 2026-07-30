Tayyar Article
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا اليوم قاعدة الأزرق في الأردن
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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16 :01
وكالة "تسنيم": الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت
-
15 :51
الرئيس عون وصل إلى أنقرة ووضع إكليلًا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركيّة أتاتورك تتمة
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15 :49
ممثل وزوجته اللبنانيّة قاما بإخلاء منزلهما بشكلٍ عاجل... ما السبب؟ تتمة
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المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفوكس نيوز: ملتزمون بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران
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15 :35
هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مجلس السلام: المحادثات في القاهرة تتقدم وفي نهاية العملية لن يكون لحماس أي دور في حكم غزة
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15 :15
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
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