أعلن الجيش الإسرائيلي أن "نترات الأمونيوم التي عثر عليها في جنوب لبنان له، واستخدمت لأغراض عملياتية.

وقال: "نترات الأمونيوم التي أبلغ عنها في جنوب لبنان استخدمت لتدمير بنى تحتية لحزب الله".



وأضاف: "محاولات ربطنا بانفجار مرفأ بيروت غير صحيحة".



وكانت قوات اليوينيفل أعلنت أنها عثرت في بلدة حولا على 4000 كلغ من نترات الأمونيوم داحل حاويات.