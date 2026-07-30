Tayyar Article
الخارجية القطرية: ندين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ونعدها انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما
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30 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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14 :25
الجيش الإسرائيلي: جنود في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية قبل قليل دون إذن من قادتهم وانسحابهم من قاعدة سديه تيمان قيد التحقيق وما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش الإسرائيلي
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