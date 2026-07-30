عكس اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشدداً متزايداً في مقاربة واشنطن للملف الإيراني. فإلى جانب استمرار الحديث عن المسار التفاوضي، برزت رسائل واضحة تفيد بأن الخيار العسكري عاد إلى واجهة الحسابات الأميركية والإسرائيلية، وأن مهلة الدبلوماسية ليست مفتوحة، ما يعزز منسوب الضغوط على طهران ومحور حلفائها في المنطقة.لا يعني هذا التحول بالضرورة اقتراب اندلاع مواجهة شاملة، لكنه يرفع مستوى المخاطر الإقليمية ويزيد احتمالات الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. فإسرائيل ترى في الدعم الأميركي فرصة لتعزيز سياسة الردع، فيما تستعد إيران وحلفاؤها لمواجهة مختلف السيناريوهات، الأمر الذي يضع عدداً من الساحات، وفي مقدمتها لبنان، تحت تأثير مباشر لأي تطور أمني أو سياسي.ويبدو لبنان الأكثر هشاشة أمام هذه المعادلة، نظراً إلى ارتباطه الوثيق بالصراع الإيراني–الإسرائيلي من خلال موقع حزب الله. وأي تصعيد واسع قد ينعكس على الجنوب ويضاعف الضغوط على الدولة، سواء أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً، في وقت لا يزال البلد واجه تحديات داخلية كبيرة.بذلك يدخل الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، يصبح فيها الحفاظ على الاستقرار رهناً بقدرة الأطراف على منع انتقال سياسة الردع إلى مواجهة مفتوحة.